400 brandweermannen leren treinen blussen JCV

19 oktober 2019

10u49 0 Brussel Bijna 400 brandweermannen krijgen een speciale cursus over hoe ze moeten omgaan met incidenten op het spoor. De bedoeling van de opleiding is om ervoor te zorgen dat de hulpverleners veilig hun werk kunnen doen als ze als eerste ter plaatse komen.

Reden voor de opleiding is dat het spoor een speciale omgeving is, met veel technische kanten. “Wat met de bovenleiding waar 3.000 volt op staat? Kan er op het andere spoor ook nog een trein voorbijrijden? Hoe ga je veilig om met een goederentrein vol chemische producten? Belangrijke vragen die allemaal een antwoord verdienen”, zegt Infrabel. De spoorbeheerder organiseert de opleiding samen met het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE), het Opleidingscentrum Brandweer Brussel, de NMBS en andere spoorwegondernemingen.

Gespreid over zeven dagen zullen 364 brandweermannen en vrouwen uit heel België ondergedompeld worden in de spoorwegwereld. “De interesse bij de hulpverleners is en blijft zeer groot”, klinkt het bij Infrabel. “Ook dit jaar zijn alle opleidingsdagen volzet. Er wordt gekeken of het mogelijk is om nog extra opleidingen te voorzien.”

De deelnemers leren werken met verschillende types treinen van NMBS en er is een speciale leswagon, een ketelwagen, die gebruikt wordt voor het transport van chemische stoffen. Een praktische demonstratie toont de hulpverleners waar ze allemaal rekening mee moeten houden tijdens hun interventie. Daarnaast worden ook verschillende incidenten uit het verleden besproken.