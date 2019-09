40 procent meer eerstejaarsstudenten op Erasmushogeschool JCV

26 september 2019

12u37 0 Brussel De Erasmushogeschool Brussel (EhB) mag dit academiejaar 40 procent meer eerstejaarsstudenten verwelkomen. Die forse stijging komt er dankzij de graduaatsopleidingen die de hogescholen sinds dit jaar organiseren.

Bijna 1.000 leerlingen kozen dit academiejaar voor de vernieuwde graduaatsopleidingen die de EhB organiseert in Brussel, Leuven en Diest. De hogeschool merkt dus dat deze opleidingen, die voordien bij de centra voor volwassenenonderwijs zaten, een succes zijn bij jongeren die voordien als schoolmoe beschouwd werden.

De graduaatsopleidingen zijn meteen verantwoordelijk voor de fikse stijging van 40 procent, want binnen het professioneel bacheloronderwijs noteert de EhB slechts een stijging van 2 procent bij de nieuwe inschrijvingen. De sterkste stijgers zijn Kleuteronderwijs (30 procent), Sociaal Werk (23 procent), Verpleegkunde (20 procent), Journalistiek (19 procent) en Communicatiemanagement (12 procent). De verschillende kunstopleidingen noteren ook een stijging van 5 procent eerstejaars.

EhB-directeur Ann Brusseel benadrukte in haar openingsspeech dat de klemtoon dit jaar ligt op het thema ‘Work in Progress’. Ze verwijst hiermee naar duurzaamheid. Die komt er bijvoorbeeld met de bouw van de spiksplinternieuwe campus Kanal in hartje Brussel of via samenwerkingen met associatiepartner VUB en alliantiepartner HoGent.