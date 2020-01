40 minuten wachttijd bij groen nummer Samusocial SHVM

04 januari 2020

12u38 0 Brussel Het telefooncentrum van Samusocial, het opvangcentrum voor daklozen in Brussel, wordt dagelijks overstelpt met telefoontjes. Bijgevolg moeten daklozen die het centrum telefonisch contacteren zo’n dertig tot veertig minuten geduld uitoefenen. “Dit is jammer genoeg de realiteit”, zegt woordvoerster Marie-Anne Robberecht.

Daklozen in Brussel die een dak boven het hoofd zoeken, kunnen terecht bij het groene nummer van Samusocial. Eens aan de lijn, worden de bellers meteen getest op hun geduldigheid. “Het duurt tot veertig minuten vooraleer een medewerker beschikbaar is”, meent Robberecht. “Dat komt omdat er honderden mensen op hetzelfde moment bellen. Maar de lijn blijft wel open en uiteindelijk zal de vraag beantwoord worden. Het is dus een kwestie van geduld uitoefenen. Jammer genoeg is dit de realiteit.”

Volgens Robberecht is er geen sprake van een personeelstekort. “Sommige dagen zijn er vijf medewerkers die tegelijkertijd oproepen beantwoorden. Het probleem ligt dus niet bij het personeel, maar bij een overvloed aan telefoontjes. Vanaf 14 uur krijgen we dagelijks tussen de 300 en 400 oproepen binnen, waardoor de lijn overbezet is.”

De organisatie beseft dat dit zo niet verder kan en bekijkt op dit moment verschillende mogelijkheden. “We denken na over hoe we de mensen in de toekomst sneller kunnen helpen en hoe ze zich op andere manieren kunnen inschrijven. Daarbij overwegen we bijvoorbeeld om een app te ontwikkelen waarop de daklozen zich kunnen aanmelden.”