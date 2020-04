40 maanden cel voor hulpje ‘Mama Leather’ Wouter Hertogs

10 april 2020

10u52 0 Brussel Een 33-jarige Nigeriaanse vrouw is veroordeeld tot 40 maanden cel omdat ze twee Nigeriaanse meisjes in de prostitutie heeft gedwongen. De vrouw bewoog zich in de entourage van Mama Leather, het beruchte kopstuk van een Nigeriaans netwerk van mensenhandel en prostitutie dat actief was in de Schaarbeekse prostitutiewijk en in april 2019 tot tien jaar cel werd veroordeeld.

De politie kwam de vrouw, die de bijnaam Mama Osas had, op het spoor toen in april 2016 een jonge Nigeriaanse vrouw werd opgepakt in Schaarbeek. Die vrouw bleek illegaal in het land en bleek zich in opdracht van Mama Osas te prostitueren. Uit haar verklaring kon de politie opmaken dat de organisatie rond Mama Osas in Nigeria meisjes ronselde, die vervolgens een voodoo-eed moesten afleggen voor ze via Liberia naar Italië werden overgebracht. Eens in Italië verbleven de meisjes in vluchtelingenkampen, maar daar werden ze weer gecontacteerd door de bende van Mama Osas, die hen opdroeg uit de kampen te vluchten. Eerst moesten ze zich een tijdje in Italië prostitueren voor ze naar Brussel werden gebracht, waar ze voor Mama Osas de straat op moesten. Volgens de eed die ze hadden afgelegd, moesten ze 30.000 tot 40.000 euro afbetalen voor ze hun vrijheid kregen. Mama Osas schrok er daarbij niet voor terug zowel de meisjes als hun familie in Nigeria te bedreigen. Ook de meisjes die door de politie werden opgepakt en opgesloten in opvangcentra voor vluchtelingen, ontsnapten niet aan die dreigementen. Het parket had 5 jaar gevorderd maar de rechter achtte de feiten slechts bewezen voor 2 meisjes.