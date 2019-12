40 maanden cel gevorderd nadat dakloze ‘koelbloedigheid verloor’ WHW

11 december 2019

12u52 0 Brussel De Algerijn Mehdi M. riskeert tot 40 maanden cel met uitstel voor een poging tot moord afgelopen zomer op de Stalingradlaan. “Ik verloor inderdaad mijn koelbloedigheid”, gaf hij toe voor de rechter.

Afgelopen zomer, op 4 augustus, diende Mehdi M., een dakloze van Algerijnse afkomst, op de Stalingradlaan twee personen messteken toe na een woordenwisseling over de moeder van de dader. Die dag zat Mehdi M. op een bank toen twee mannen passeerden. Een van hen wilde naast hem zitten, maar Mehdi M. weigerde dat onder het voorwendsel dat zijn vriend net was vertrokken om eten te kopen. Het verhaal had daar kunnen stoppen als zijn gesprekspartner er niet op had gestaan ​​de plaats in te nemen. “Ik verloor inderdaad mijn koelbloedigheid”, gaf hij toe voor de rechter. Het Brusselse parket vorderde een gevangenisstraf van 40 maanden met uitstel voor poging tot moord.