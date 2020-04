40 kilometer extra fietspad om mobiliteitsknoop na lockdown te ontwarren JCV

29 april 2020

10u21 0 Brussel Het Brussels Gewest wil op zeer korte termijn 40 kilometer extra fietspad creeren in Brussel. Dat moet het openbaar vervoer ontlasten tijdens de exitstrategie na de lockdown door het coronavirus. Volgens Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) zijn veel pendelaars immers bereid om de fiets te nemen als er voldoende infrastructuur is.

De wegen die extra ruimte voor de fiets krijgen zijn de centrale assen en invalswegen. Het gaat onder meer om de Wetstraat, de Louizalaan en de Keizer Karellaan. Daar sneuvelen rijstroken of parkeerstroken om plaats te maken voor de fiets. In sommige gevallen zal de verandering permanent zijn. Die fietscorridors moeten bestaande fietspaden op elkaar aansluiten, en zorgen dat pendelaars vanuit Vlaanderen en Wallonië vlot en veilig tot in de binnenstad geraken.

Met het plan worden ook missing links in de fietsinfrastructuur weggewerkt. Een voorbeeld is de Kleine Ring, die nu al voor een deel befietsbaar is. De middenring wordt ook grondig aangepakt, met onder meer de Generaal Jacqueslaan (waar de werken al gestart zijn), de Reyerslaan, en de Congolaan, waar nog geen sprake is van fietsinfrastructuur. Ook op de middenring sneuvelen baanvakken en/of parkeerstroken voor de fietsinfrastructuur. Vorige week werd nog een parkeerstrook op de Reyerslaan omgevormd tot fietspad.

“Radicale beslissingen nodig”

De veranderingen aan de openbare ruimte moeten het mogelijk maken om de mobiliteit na de cortonacrisis op peil te houden. “Deze fase van de exitstrategie stelt ons voor grote uitdagingen. Radicale beslissingen zijn dan ook nodig, om te zorgen dat iedereen zich in veiligheid en met voldoende afstand kan verplaatsen”, zegt minister Van den Brandt.

In een open brief vraagt de minister intussen aan de Brusselaar om solidair te zijn en waar mogelijk zich te voet of met de fiets te verplaatsen. “Laat het openbaar vervoer aan zij die het echt nodig hebben. Ben je gezond en fit, en is de afstand die je aflegt niet te hoog, neem dan de fiets. Zo slibt onze hoofdstad niet opnieuw dicht met auto’s als scholen, winkels en bedrijven terug opengaan. Wij zorgen intussen versneld voor de broodnodige infrastructuur”, luidt Van den Brandts boodschap.

Bij de fietsersbond is men althans enthousiast over het plan. “Het tijdperk waarin de hoofdstad en haar mobiliteitsbeleid altijd achteropliepen, is definitief voorbij”, zegt directeur Mikaël Van Eeckhoudt. Eerder had de bond al om een herverdeling van de openbare ruimte gevraagd om meer plaats te maken voor fietsers.

De beste campagne voor de fiets is een veilig fietspad.



Deel v onze exitstrategie voor woon-werkverkeer in Bxl: meer plaats voor 🚲🚲 om 🚃🚞🚍 te ontlasten. Springen jullie op de fiets, wij zorgen versneld voor 40km extra fietsinfrastructuur op de belangrijkste assen. #goodmove pic.twitter.com/YF5qGL4dQs Elke Van den Brandt(@ elkevdbrandt) link