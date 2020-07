40 illustratoren versieren Brusselse vitrines JCV

14 juli 2020

13u51 0 Brussel Literatuurhuis Passa Porta slaat deze zomer de handen in elkaar met tien Brusselse gemeenten en 40 professionele Belgische illustratoren om de zomer naar de hoofdstad te brengen. Onder de hashtag #zomerVITRINEdété versieren de illustratoren evenveel ramen en vitrines met hun artistieke versie van “Brussel op vakantie”.

Het hele project wordt uitgevoerd door professionele illustratoren van proza, kinder- en jeugdliteratuur of poëzie, striptekenaars en cartoonisten uit de pers die door Passa Porta werden geselecteerd. Samen met de tien gemeentes investeert het literatuurhuis dus in de culturele sector, want de kunstenaars krijgen uiteraard een correcte vergoeding voor deze zomerse openluchttentoonstelling.

De versierde ramen en vitrines zullen terug te vinden zijn in de gemeentes Anderlecht, Brussel, Etterbeek, Ganshoren, Koekelberg, Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe, Oudergem, en Ukkel.

Het zomerse en originele initiatief zal aan de bezoekers een staalkaart bieden van Brusselse en Belgische professionele illustratoren. De oproep was zeer succesvol, want meer dan 160 tekenkunstenaars en collectieven stelden zich kandidaat om op één van de 40 ramen aan de slag te gaan. De tekeningen zijn vanaf donderdag 16 juli zichtbaar en dat nog tot eind augustus. De volledige lijst van de deelnemende locaties is terug te vinden op www.passaporta.be.