40.000 bezoekers aanwezig op veiling oude NAVO-kantoren SVHM

14 september 2019

10u12

Bron: Bruzz 0 Evere De online veiling van oude kantoren van de NAVO bleek een schot in de roos. Meer dan 40.000 bezoekers mocht de veiling ontvangen. De marketingmanager van organiserend veilinghuis Moyersoen, Jeroen Van Daele, spreekt van een groot succes. “De helft van de 73 kantoorcontainers zijn verkocht, met meer dan 30 biedingen per kantoormodule.”

Twaalf bezoekers hebben zich via het formulier geregistreerd om de units te bezoeken op de site van de NAVO. “Dit is nog vrij veel, aangezien er een hele procedure aan vast hing. Zij moesten namelijk allemaal een formulier invullen zoals het sturen van foto’s van identiteitskaarten en dergelijke”, zegt Van Daele.

Bovendien ontving het veilinghuis ook enkele buitenlandse bezoekers, maar “uiteindelijk ziet het er naar uit dat de units in handen blijven van Belgische firma’s”, aldus Van Daele. “De helft van de containers vroeger bedoeld voor NAVO-kantoren zijn al verkocht. Over de containers waar niet op werd geboden, zijn we nog in onderhandeling met enkele geïnteresseerde partijen.”

Wat nog kan verkocht worden zal verkocht worden, de niet-verkochte units worden zorgvuldig afgebroken en gerecycleerd door een gespecialiseerde firma.