4 lichtgewonden bij kettingbotsing op buitenring JCV

05 augustus 2019

12u21 0 Brussel Bij een kettingbotsing op de buitenring in Vilvoorde zijn maandagochtend vier mensen lichtgewond geraakt. Er waren negen voertuigen betrokken bij het ongeval, dat ook heel wat verkeershinder veroorzaakte.

Het ongeval gebeurde om 10.40 uur op de buitenring. Om een nog onbekende reden botsten er in totaal negen voertuigen op elkaar. Daarbij raakten vier mensen lichtgewond, zij werden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Door het ongeval was de linkerrijstrook op de buitenring versperd. De takeling van de voertuigen nam wat tijd in beslag en de brandweer moest de rijbaan reinigen. Iets na de middag was het ongeval afgehandeld.