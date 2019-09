4 jaar cel voor aanranding stiefdochter WHW

30 september 2019

Een Brusselse veertiger is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het aanranden van zijn stiefdochter. Enkele jaren geleden kreeg hij nog een straf met uitstel voor gelijkaardige feiten.

In augustus en september 2016 betastte de man tot twee maal toe de minderjarige dochter van zijn vriendin. Ze vertelde de feiten tegen haar moeder en een onderzoek werd opgestart. “Ik was dronken”, klonk zijn wel heel flauwe excuus. Bovendien werd hij in 2011 al eens veroordeeld voor gelijkaardige feiten bij een ander kind. Toen kreeg hij een straf met probatie-uitstel. Zelfs na vijf jaar begeleiding kon hij zijn handen niet thuishouden. De verdediging had om de autonome probatiestraf waarbij hij zich opnieuw zou laten begeleiden gevraagd. Hier ging de rechter niet op in. “U heeft uw kans verkeken”, klonk het.