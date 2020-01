4,8 miljoen euro voor nieuwbouw van basisschool De Stadsmus JCV

31 januari 2020

13u01 0 Brussel Basisschool De Stadsmus in Oudergem krijgt een nieuw gebouw. De Vlaamse gemeenschapscommissie (VGC) maakt daar 4,8 miljoen euro voor vrij. Dankzij de nieuwe campus komen er ook 82 extra plaatsen in de school.

Het nieuwbouw- en renovatieproject komt er op de bestaande site van de school langs de Brouckèrelaan. Daar starten volgend jaar de werken voor een nieuwe basisschool voor 440 leerlingen. Zo kan de verouderde kleuterafdeling ‘Invalide’ verhuizen en komt er plaats vrij voor 82 extra kinderen.

Het project zit momenteel nog in de ontwerpfase en zal in totaal zo’n 5,4 miljoen euro kosten, waarvan 4,8 miljoen voor rekening van de VGC is. “Ook in dit deel van Brussel moeten we tegemoet komen aan de vraag naar betere schoolinfrastructuur en naar meer capaciteit”, zegt Brussels minister van Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw Sven Gatz (Open VLD). “De voorbije jaren hebben aangetoond dat nieuwe en vernieuwende schoolgebouwen ook bijdragen tot de kwaliteit van het onderwijs.”