4.000 mensen op kleurrijke betoging tegen extreemrechts: “Ongerust over het land waarin we leven” Jelle Couder

28 mei 2019

19u06

Bron: Eigen berichtgeving 8 Brussel Aan het Luxemburgplein en in in de Europese wijk hebben meer dan 4.000 mensen betoogd tegen de opkomst van extreemrechts. De actie was een initiatief van de Coalitie tegen extreemrechts en fascisme. “Burgermobilisatie werkt. We willen hier een signaal geven aan de politiek”, klinkt het.

De betogers verzamelden dinsdagavond op het Luxemburgplein, in het hartje van de Europese Wijk. Ze waren met 4.000, en zeer divers: van extreemlinkse jongeren, over LGBTQ-groepen tot gezinnen met kinderen. De betoging was in zeven haasten georganiseerd, zo moesten er voor de mars nog snel bordjes van een vorige betoging overplakt worden.

De bedoeling was om na de verkiezingsuitslag van afgelopen zondag een boodschap mee te geven tegen extreemrechts. “Wij willen ook een signaal geven aan de politiek”, zegt Alexis Deswaef van de Franstalige Liga voor de Mensenrechten, één van de deelnemende organisaties. “Dat het Vlaams Belang zo groot is en dat het cordon sanitaire ter discussie staat, is de verantwoordelijkheid van alle politieke partijen. Zeker van de N-VA, dat de thema’s van extreemrechts normaal heeft gemaakt.”

Deswaef wil daarom zo veel mogelijk volk op de been krijgen. “Kijk maar naar de zogenaamde ‘achterhuiswet’, die de politie toeliet om woningen te betreden waar mensen zonder papieren zouden verblijven”, zegt hij. “Daar hebben we ook tegen geprotesteerd en uiteindelijk moest de regering die intrekken. Mobilisatie werkt, en we moeten laten merken dat we hier een richting uitgaan die wij totaal niet zien zitten.”

“Zondag was een klap”

Op het Luxemburgplein werd ondertussen gezwaaid met slogans als ‘The Truth is colourful’ en ‘Hope over Hate’. “Het is zowat mijn burgerplicht om hier te zijn, zeker nu de regeringen worden gevormd”, zegt Elena uit Mechelen, die de blok even onderbrak om te komen betogen. “Zondag was echt een klap voor mij. Ik snap dat mensen veel problemen zien, bijvoorbeeld met hun pensioen, maar het Vlaams Belang, een partij die homo’s haat, zal die zeker niet oplossen.”

Veel betogers vrezen dat België in extremen vervalt. “Ik ben ongerust over mijn land”, zegt Cécile uit Schaarbeek. “Zeker door de uitslag van zondag. Wat me ook verbaasde is dat Groen het niet beter heeft gedaan. Hun campagne was zogezegd niet bijster goed, maar als je ziet dat de N-VA het ongegeneerd over razzia’s had… Dat is toch niet beter?”

Na enkele toespraken op het plein, trok de stoet door de Europese Wijk richting het Jubelpark. Op enkele voetzoekers en wat rookbommetjes na, bleef alles rustig. De Brusselse politie hield ondertussen alles onder controle. Door de betoging werd de Belliardstraat even afgesloten, wat voor behoorlijke verkeershinder zorgde in de wijk.