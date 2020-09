4.000 betogers eisen meer geld voor de zorg, politie pakt manifestanten op die verder willen betogen SRB

13 september 2020

14u08

Bron: Belga, eigen info 40 Brussel Zeker vierduizend mensen zijn zondag afgezakt naar Brussel om een betere financiering van de gezondheidszorg te eisen. De betoging verliep lange tijd volgens de afspraken, maar na afloop wilden groepjes in stoet verder protesteren. De politie laat dat niet toe en heeft een dertigtal betogers gearresteerd.

De betogers hebben zich, in bubbels van 400, verzameld rond het Centraal Station, op de Kunstberg en tot aan de Keizerslaan. Zowat alle actoren van de gezondheidszorg zijn vertegenwoordigd: artsen, verplegers en verpleegsters, vroedvrouwen, maar ook de patiënten, kinesitherapeuten, sociaal werkers en brandweerlui.

De betogers eisen een herfinanciering van de gezondheidszorg, en dat er een einde komt aan wat ze de vercommercialisering van de gezondheidszorg noemen. Er moet meer personeel komen, zodat de kwaliteit van de zorg kan verbeteren en er is een salarisverhoging nodig voor alle beroepen in de gezondheidszorg, klinkt het.

“Een einde aan de werkonzekerheid, een einde aan het gebruik van de particuliere sector door het uitbesteden van diensten, een verbetering van de werkomstandigheden”, gaat het verder. “We moeten het beroep van gezondheidswerken aantrekkelijker maken. Dat kan door een collectieve arbeidstijdverkorting zonder loonverlies, en een verbetering van de toegang tot verplegingsstudies en het beëindigen van het gebruik van stagiairs als vrije arbeidskrachten.”

De betogers pleiten ook voor een verlaging van de pensioenleeftijd, een herziening van de beheersnormen en een echt beleid van welzijn op het werk: “Een stopzetting van onmenselijk en autoritair beheer dat personeel en patiënten behandelt als cijfers en statistieken, en echte maatregelen ter bestrijding van de verschillende vormen van intimidatie en discriminatie.”

“Zowel patiënten als gezondheidspersoneel moeten betrokken worden bij alle belangrijke beslissingen over de sector”, gaat het verder. “Iedereen, ongeacht zijn sociale of culturele afkomst moet toegang hebben tot een waardige en humane gezondheidszorg voor iedereen.”

Ook een ontwikkeling van de zorg en eerstelijnszorg via het systeem van medische huizen, en een echte bescherming van het moederschap staan op het eisenlijstje.

Na afloop wilden groepjes betogers verder gaan manifesteren. De politie herinnerde eraan dat het niet toegestaan was om stoeten te vormen en verder door de stad te trekken. Aangezien sommige manifestanten zich niet aan de afspraken wilde houden, ging de politie om 16 uur over tot arrestaties. Dat bevestigt politiewoordvoerder Olivier Slosse. Drie personen zijn in de Regentschapsstraat gerechtelijk aangehouden vanwege slagen aan een ambtenaar en weerspannigheid. 26 anderen zijn bestuurlijke aangehouden omdat ze weigerden om de manifestatie te beëindigen. Inmiddels is de rust aan de Kunstberg teruggekeerd.