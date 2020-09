374 wapens in beslag genomen na huiszoekingen: Brusselse politiecommissaris opgepakt voor verhoor Aida Macpherson en Stéphanie Romans

09 september 2020

12u42 28 Brussel In een grootschalig onderzoek naar illegale wapenhandel hebben dinsdagochtend 16 huiszoekingen, waaronder één in een politiecommissariaat, plaatsgevonden. Dat meldt het federaal parket woensdag. Tien personen zijn opgepakt, waaronder verzamelaars, wapenhandelaars en een politiecommissaris.

De arrestaties vonden plaats tijdens 16 huiszoekingen op verschillende plaatsen in het Brusselse, maar ook daarbuiten. Zo werd onder meer een politiecommissariaat doorzocht.

Volgens het federaal parket gaat het om een gerechtelijk onderzoek naar illegale handel in vuurwapens, onder leiding van een Brusselse onderzoeksrechter. Bij die huiszoekingen werden 374 wapens, 400 kilo munitie, en meerdere luxevoertuigen in beslag genomen. “Er werden talrijke handwapens, lange vuurwapens en automatische wapens aangetroffen, en ook granaten”, zegt het federaal parket. “Wapendeskundigen hebben de onderzoekers bijgestaan om de verschillende types aangetroffen wapens gemakkelijker te kunnen identificeren.”

Er is altijd een kans dat wapens toch in handen van criminelen belanden. Je weet als verkoper niet precies wat de koper met de wapens van plan is Eric Van Duyse, federaal parket

Liefhebbers

Ook pakten de speurders tien personen op: wapenverzamelaars, twee wapenhandelaars, maar ook een Brusselse politiecommissaris. Vijf van de tien opgepakte personen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Volgens het federaal parket waren de wapens niet bestemd voor het criminele circuit. “Het gaat hier eerder over een milieu van liefhebbers en verzamelaars”, zegt woordvoerder Eric Van Duyse. “Toch is er altijd een kans dat wapens toch in handen van criminelen belanden. Je weet als verkoper niet precies wat de koper met de wapens van plan is. Daarom nemen we de zaak serieus. Er is maanden onderzoek gedaan.”

Politiecommissaris

Eén van de verdachten is politiecommissaris van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene, de grootste zone van het land. Daar is intussen een disciplinair onderzoek gestart. Dat bevestigt politiewoordvoerder Olivier Slosse: “Voorlopig is de betrokkene geschorst.” Een collega reageert verbaasd op de arrestatie van de commissaris: “Hij is een onbesproken figuur binnen de zone.”

De onderzoeksrechter heeft twee betrokkenen langer aangehouden voor verboden wapenbezit, wapenhandel en heling. Eén van de verdachten wordt daarnaast verdacht van witwaspraktijken. Of ook de politiecommissaris is aangehouden, wil het parket niet zeggen.