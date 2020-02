37-jarige man uit Elsene in goede gezondheid teruggevonden SHVM

25 februari 2020

12u48 1

De 37-jarige man die op maandag 24 februari 2020 rond 11.30 uur spoorloos verdween in de Godecharlestraat in Elsene, is dinsdag in goede gezondheid teruggevonden. Dat laat de federale politie weten.