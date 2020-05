37-jarige man steekt partner neer voor ogen van kinderen SHVM

11 mei 2020

20u01 222 Brussel Een 37-jarige man is maandagochtend in de Steenveltstraat in Ukkel opgepakt nadat hij zijn partner thuis had neergestoken met een mes. Dat bevestigt het parket van Brussel. Op het moment van de feiten waren de drie kinderen van het koppel aanwezig. Ze zagen het drama gebeuren. De vrouw overleed ter plaatse.

De man belde zelf de hulpdiensten nadat hij zijn partner had doodgestoken. Het parket van Brussel stuurde een onderzoeksrechter en de procureur des Konings ter plaatse. “Er loopt een gerechtelijk onderzoek voor doodslag”, zegt Denis Goeman van het parket van Brussel. “De man is opgepakt en zal morgen voor de onderzoeksrechter verschijnen.”

Volgens de buurvrouw woonde de vrouw nog maar sinds enkele maanden in het gebouw. “Het was een lieve, kalme en knappe dame”, vertelt ze. “Nooit heb ik haar nerveus of boos gezien. Ze was, net zoals haar vriend, van Poolse afkomst en ze vormden een samengesteld gezin met een dochtertje en twee zonen. De man was nog maar sinds enkele dagen terug van Polen. Hij was net voor de coronacrisis naar daar vertrokken om zijn familie te bezoeken. Het gezin was dus blij dat hij eindelijk terug was. Ik hoorde het meisje vanop het terras roepen van blijdschap.”

Volgens de buurvrouw zou de man te kampen hebben gehad met een zware depressie. Over het motief is nog niks geweten. “Ik vroeg aan de hulpdiensten of ze nog ademde, maar de hulpverleners gaven geen antwoord. Toen wist ik dat ze het niet overleefd had. Dit is diep triest.”