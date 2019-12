36 bestuurders lopen tegen de lamp tijdens BOB-campagne SHVM

10 december 2019

20u00 0 Brussel Zondagnamiddag 8 december heeft de politiezone Brussel-West een controleactie gehouden in het kader van de Winter - BOB campagne. In totaal werden 316 voertuigen gecontroleerd op 27 controlepunten verspreid over het ganse grondgebied van de politiezone, met name Sint-Jans-Molenbeek, Jette, Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem en Koekelberg. Daarbij kon de politie een persoon vatten die illegaal in ons land verbleef.

Om het verrassingseffect te behouden, werden de controleposten regelmatig verplaatst en opgesteld op minder gebruikelijke punten. “Het valt te betreuren dat de locaties van verkeersacties tegenwoordig zeer snel op sociale media circuleren, waardoor bestuurders deze plaatsen proberen vermijden en zich aan de controles willen onttrekken”, zegt politiewoordvoerster Caroline Vervaet. “Met dit gedrag brengen ze echter vaak andere weggebruikers die zich wel aan de regels houden extra in gevaar.”

In totaal werden 316 bestuurders onderworpen aan een ‘sampling’- test die de aanwezigheid van alcohol in de lucht detecteert. Slechts 3 bestuurders overschreden het toegestane alcoholpercentage. Twee van hen kregen een onmiddellijk rijverbod van 3 uur en bij 1 bestuurder werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen.

Opvallend tijdens de actie: in totaal werden 13 bestuurders aangetroffen die ofwel hun rijbewijs niet op zak hadden, vaarvan zes bestuurders, of zonder geldig rijbewijs reden (7 bestuurders). Drie onder hen hadden een voorlopig rijbewijs. Het rijbewijs van twee bestuurders werd eerder ingetrokken en een bestuurder reed rond met een rijbewijs met een verval van recht tot sturen. Daarnaast kon de politie een chauffeur vatten die geen rijbewijs bezat.

Verder werden 20 processen-verbaal opgesteld voor: 7 voertuigen zonder geldige technische keuring, waarvan 1 voertuig ter plaatse werd getakeld dat 3 jaar geleden voor het laatst werd gekeurd. 4 personen die reden zonder verzekering, 2 personen waarvan het voertuig niet ingeschreven was, 1 bestuurder die zijn veiligheidsgordel niet droeg (onmiddellijke inning).

Daarnaast kon de politie nog een bestuurder vatten die in het bezit was van drugs. Een chauffeur die illegaal in ons land verbleef werd ook geklist tijdens de controle.