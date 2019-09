35-jarige vrouw vermist in Laken JCV

17 september 2019

17u04 0 Brussel De politie is op zoek naar een 35-jarige vrouw uit Laken. Ze werd niet meer gezien sinds ze maandag het Brugmannziekenhuis in de gemeente verliet.

De 35-jarige Samia Salmani liep maandag om 16.30 uur het Brugmannziekenhuis in Laken uit. Ze stapte op een MIVB-bus van lijn 35 en is sindssdien niet meer gezien.

De vrouw is 1,55 meter lang en mager. Ze heeft halflang zwart haar. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg zij een roze pyjama, een zwarte jas met kap en te grote schoenen. Ze heeft medische zorgen nodig.

Wie meer informatie heeft over deze verdwijning kan contact opnemen met de Federale Politie via hun website of via het gratis nummer 0800/30 300.