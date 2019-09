35.000 gerechten geserveerd tijdens Eat! Brussels SZM

09 september 2019

09u51 0 Brussel Het culinair festival, ‘Eat! Brussels, Drink! Bordeaux’, klokte zondagavond af op meer dan 35.000 geserveerde borden en 100.000 glazen wijn. De laatste editie van het evenement in het Warandepark kon rekenen op zo’n 15 procent meer bezoekers dan vorig jaar.

De achtste editie van ‘Eat! Brussels, Drink! Bordeaux’ werd donderdag voor de laatste keer afgetrapt in het Warandepark. Een dertigtal Brusselse chefs en dit jaar ook patissiers en kaasmakers boden er tot zondagavond verschillende gerechten aan. Daarnaast kon je ook proeven van het werk van 55 wijnboeren uit de streek rond Bordeaux. “Meer dan 35.000 borden en 100.000 wijnglazen werden geserveerd”, zegt Jeroen Roppe van visit.brussels. “Dat is een stijging met 15 procent ten opzichte van vorig jaar.”

Het festival werd voor de laatste keer georganiseerd in het Warandepark. Vanaf volgend jaar, zal het verhuizen naar de site van Tour & Taxis, in het gerenoveerde Gare Maritime. Zo wil het Gewest de evenementen meer verspreiden over heel Brussel en past dit ook binnen het project om heel de Kanaalzone te doen heropleven.