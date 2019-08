300 miljoen euro voor renovatie Brusselse riolering SZM

24 augustus 2019

Het Brusselse overheidsbedrijf Vivaqua trekt voor de komende vijf jaar 300 miljoen euro uit om het Brusselse rioolnetwerk te renoveren. Dat meldt L’Echo zaterdag.

Het budget voor herstellingen en geplande werven bedraagt dit jaar al circa 60 miljoen euro. In de komende jaren zal dat bedrag nog wat hoger liggen. Tegen 2024 hoopt de intercommunale bovendien een globaal beeld hebben van de staat van het 1.900 km lange netwerk. Nu is nog maar iets meer dan de helft in kaart gebracht.