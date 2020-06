300 mensen op steunbetoging voor sans-papiers op Luxemburgplein JCV

20 juni 2020

15u55 0 Brussel Ongeveer 300 manifestanten zijn zaterdagnamiddag bijeen gekomen op het Luxemburgplein om steun te vragen voor mensen zonder papieren. Op het Troonplein was er dan weer een tegenbetoging van een extreemrechtse groep.

Op het Brusselse Luxemburgplein hebben zaterdag zo’n 300 mensen actie gevoerd naar aanleiding van de Wereldvluchtelingendag. De manifestanten scandeerden slogans tegen politiegeweld en vroegen om de regularisatie van mensen zonder papieren.

De betogers spraken zich uit tegen de uitbuiting van migranten en vroegen om de sluiting van gesloten asielcentra. “De autoriteiten kunnen niet langer doorgaan met ons bestaan te ontkennen”, zo zegt het collectief van sans-pâpiers. “Het is tijd om te beslissen over een regularisatie. Nu overleven duizenden mensen alleen dankzij solidariteit en gastvrijheid.”

Tegenbetoging

Voor aanvang van die manifestatie op het Luxemburgplein waren zo’n tien sympathisanten van het extreem-rechtse Nation samengekomen aan het Brusselse Troonplein. Volgens Nation mocht de andere manifestatie voor mensen zonder papieren niet plaatsvinden. “Want het gaat om een bijeenkomst van mensen die hier illegaal verblijven en die normaal zouden moeten opgepakt worden en opgesloten in een gesloten centrum”.

De extreem-rechtse actievoerders verzamelden ook bewust aan het standbeeld van Leopold II op het Troonplein omdat dat volgens hen “een doelwit van links” zou kunnen zijn. Het standbeeld werd onlangs nog beschadigd naar aanleiding van de discussie over de wandaden van België in Congo. De politie wees de actievoerders erop dat hun bijeenkomst niet toegelaten was.