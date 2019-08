30 maanden gevorderd na steekpartij op Fontainasplein WHW

23 augustus 2019

16u51 0 Brussel Een 30-jarige Algerijn riskeert 30 maanden cel voor het neersteken van een man op het Brusselse Fontainasplein. Volgens de Algerijn had hij zich enkel verdedigd tegen die man en diens vrienden.

De Algerijn had zijn tegenstrever aangesproken omdat hij vermoedde dat die eerder die dag zijn zonnebril had gestolen. “Het kwam tot een vechtpartij waarbij de verdachte een mes bovenhaalde en zijn tegenstrever vijf messteken toebracht, onder meer in de borst en de buik”, zei de procureur. “Het slachtoffer werd zwaargewond en bewusteloos overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte kon korte tijd nadien gearresteerd worden, met het bebloede mes nog in zijn handen.” Volgens de Algerijn was hij niet de aanvaller maar had hij zich enkel verdedigd. “Die man en zijn vrienden hadden mij aangevallen en hadden met een fles op mijn hoofd geslagen”, klonk het. “Ik zag geen enkele andere manier om me te verweren.” “Geen van de getuigen in het dossier kan duidelijk zeggen hoe de vechtpartij begonnen is of wie de eerste slag heeft uitgedeeld”, pleitte zijn advocaat. “We kunnen dus niet uitsluiten dat het om wettige verdediging gaat. Ook staat niet vast dat hij de bedoeling had die man te doden.” Uitspraak op 5 september.