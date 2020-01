30-jarige vrouw afgevoerd naar ziekenhuis met lichte CO-intoxicatie SHVM

28 januari 2020

13u16 0 Schaarbeek Een 30-jarige vrouw uit Schaarbeek is maandagavond met een CO-intoxicatie overgebracht naar het ziekenhuis nadat ze bewusteloos werd aangetroffen in haar badkamer. De vrouw verkeert niet in levensgevaar.

De Brusselse brandweer zakte rond 22 uur af naar de Lambertmontlaan in Schaarbeek. Daar troffen de hulpdiensten een 30-jarige vrouw bewusteloos aan in de badkamer van haar appartement. De CO-melder van de ambulanciers ter plaatse trad meteen in werking. “Er werden hoge waarden gemeten. De vrouw heeft dus veel geluk gehad”, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.

Het waterverwarmingstoestel in de badkamer werd afgesloten. De badkamer was ook bijna hermetisch afgesloten, zonder enige toevoer van verse lucht. “Ik herhaal graag nog eens de basisregels voor het vermijden van een CO-vergiftiging”, zegt Derieuw. “Een conform apparaat geplaatst en onderhouden door een erkende technieker, een correcte evacuatie van de verbrandingsgassen en aanvoer van verse lucht.”