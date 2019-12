3,8 miljoen euro extra voor Brusselse brandweer SHVM

13 december 2019

17u08 1 Brussel Het budget voor 2020 van de brandweer en dringende medische hulpverlening stijgt met 3,8 miljoen euro. Met die som zal worden geïnvesteerd in onder andere de beveiliging van de kazernes, bescherm- en interventiekledij, maar ook in taalcoaches die de functionele tweetaligheid binnen het korps moet garanderen. “Het is goed te zien dat de aanbevelingen van het parlement zijn gehoord door de regering”, klinkt het.

Staatsecretaris Pascal Smet (one.Brussels) maakte in 2019 extra budget vrij voor de aanschaf van beter materiaal. Voor 2020 wordt het budget met 3,8 miljoen euro verhoogd, een duidelijke keuze voor de brandweer in tijden van krapte in de Brusselse begroting. Deze investeringen zijn essentieel om de werkomstandigheden van de brandweermannen en –vrouwen te verbeteren en hun veiligheid te garanderen.

Met het bijkomend budget worden de vergoedingen van brandweermannen en vrouwen geïndexeerd en kan een oplossing gevonden worden voor het premiesysteem. Zonder loonverlies voor de brandweermannen en -vrouwen worden deze premies afgeschaft. Verder klaagde de brandweer over gebrek aan essentieel materiaal om hun belangrijke opdracht uit te voeren. Ze krijgen daarom ook meer geld voor opleidingen (300.000 euro) voor taalcoaches die de functionele tweetaligheid binnen het corps moet garanderen. Daarnaast is er 850.000 euro extra gereserveerd voor interventievoertuigen, 670.000 euro extra voor het onderhoud en interventiematerieel, en 709.000 euro voor investeringen in licht en zwaar interventiemateriaal.

Deze helden moeten weten dat we ook aan hun veiligheid denken als ze voor de Brusselaar door het vuur gaan Fouad Ahidar

Helden

“Het is goed te zien dat de aanbevelingen van het parlement zijn gehoord door de regering”, zegt Brussels parlementslid Fouad Ahidar, die de bijzondere brandweercommissies in het Brussels Parlement opvolgt. “De conclusies van de commissie waren scherp. Maar Brussel heeft een heel goed korps, dat goed materiaal verdient om mee te werken. De voorbije jaren ontbrak essentieel basismateriaal, zoals gespecialiseerd reinigingsmateriaal voor ambulances. Aankopen als deze kunnen niet op zich laten wachten wanneer er mensenlevens in gevaar zijn. Deze helden moeten weten dat we ook aan hun veiligheid denken als ze voor de Brusselaar door het vuur gaan.”

“Door de extra investeringen wordt het mogelijk om machines aan te schaffen die bijvoorbeeld het blusmateriaal reinigen. Dat werd tot op heden met de hand gedaan door brandweerpersoneel in slechte omstandigheden. Ook de beveiliging van de karzernes wordt aangepakt en er wordt geinvesteerd in de veiligheid van de brandweer op het terrein.”

Extra beveiliging kazernes

Volgens Ahidar moet er versneld werk gemaakt worden van de renovatie en beveiliging van alle kazernes. “Op dit moment wordt er regelmatig materiaal uit de kazernes gestolen, wat tot levensgevaarlijke situaties kan leiden. Door onze brandweerwagens en ambulances te voorzien van camera’s, kunnen we ook beter optreden tegen de agressie waar de brandweer op terrein steeds vaker mee te maken krijgt. Onze brandweermannen en -vrouwen verdienen een state-of-the-art kazerne met het juiste materiaal, waar ze gemotiveerd komen werken en ze trots op kunnen zijn. Net zoals de Brusselaars trots zijn op het werk van de Brusselse brandweer.”