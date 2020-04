3.308 bestuurders lopen tegen de lamp tijdens snelheidscontroles Brusselse politie SHVM

22 april 2020

16u23 0 Brussel De lokale politie van de zone Brussel Hoofdstad Elsene heeft tussen 18 maart en 18 april zo’n 3.308 bestuurders kunnen betrappen op overdreven snelheid. Dat laat de politie vandaag weten. 31 bestuurders dienden hun rijbewijs in te leveren. Een bestuurder werd betrapt op een snelheid van 130 kilometer per uur in een zone 50.

Ook tijdens de huidige gezondheidscrisis blijft de politie inzetten op verkeersveiligheid. “Minder wagens betekent geen vrijgeleide voor overdreven snelheid”, klinkt het. In dat kader heeft de verkeersdienst cel snelheidscontrole gedurende 203 uren gecontroleerd, tijdens 71 snelheidscontroles op 28 verschillende plaatsen.

In totaal werden zo’n 85.003 voertuigen gecontroleerd. Daarbij werden maar liefst 3.308 processen-verbaal opgesteld, waarbij ook onmiddellijke inningen plaatsvonden. 31 rijbewijzen werden tijdens de controles ingetrokken.

Enkele bestuurders onder hen staken er met kop en schouders bovenuit. Zo werd een motorrijder geflitst aan een snelheid van 152 kilometer per uur, gecorrigeerd naar 144,88 kilometer per uur, op de Vilvoordsesteenweg richting Vilvoorde, waar een snelheid van 70 kilometer per uur geldt.

Ook op de Léon Monnoyerkaai, een zone 50, richting het centrum van Brussel werd een snelheidsduivel betrapt. Hij passeerde er met zijn Mercedes A250 de radar aan en snelheid van 130 kilometer per uur, met een gecorrigeerde snelheid van 122,20 kilometer per uur.