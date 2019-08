29 scholen voeren strijd tegen afval op WHW

27 augustus 2019

16u36 0 Brussel Maar liefst 29 scholen gaan de strijd tegen het afval aan. Leefmilieu Brussel wil alle scholen in het nieuwe schooljaar nog meer helpen naar een omgeving waarin zero afval wordt geproduceerd. Met twee brochures, een website vol inspiratie en dus ook zero afval-projecten in 29 scholen.

Vanaf september zal Leefmilieu Brussel 29 scholen begeleiden rond hun eigen zero afval-project. Voor aanvang van het schooljaar lanceert Leefmilieu Brussel al enkele jaren een projectoproep voor scholen die jongeren kennis willen bijbrengen en hen willen sensibiliseren over afvalvermindering, voedselverspilling en verantwoord consumeren.

Brochures

De doelstelling om op school zero afval te produceren begint evenwel vaak al van thuis uit. Om dus zowel de leerkrachten als de ouders bewust te maken van hun impact lanceert Leefmilieu Brussel aan de start van het schooljaar ook nog twee brochures: ‘Een eerste stap naar zero afval – de lijst van schoolmateriaal’ en ‘Slim bekeken – zero afval, ook op school’.

Sorteren en recupereren

Het motto van Leefmilieu Brussel is dit jaar om zoveel mogelijk te sorteren en te recupereren. Een woordenboek, handboek, boekentas of rekenmachine kopen kan dus even goed in een tweedehandswinkel. Milieuvriendelijk en ‘groen’ materiaal moet bovendien niet altijd duurder zijn, want volgens Leefmilieu Brussel is ecologisch schoolmateriaal in de supermarkt soms tot 60 procent goedkoper. Ten slotte wordt er ook aangemoedigd om herbruikbare drinkbussen, brooddozen en stoffen verpakkingen te gebruiken voor tussendoortjes. Op de website van ‘Het netwerk voor Brusselse scholen in de bres voor het milieu’, www.bubble.brussels, kan je nog een overzicht terugvinden van alle milieuactiviteiten en projecten die de scholen en Leefmilieu Brussel organiseren.