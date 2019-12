29-jarige man uit Sint-Gillis veilig en wel teruggevonden SHVM

24 december 2019

12u05 1 Sint-Gillis De 29-jarige Simon L. die sinds donderdag 19 december spoorloos verdween in Sint-Gillis, werd veilig en wel teruggevonden. Dat laat de Federale politie weten.

Simon L. werd op 19 december rond 16 uur voor het laatst gezien in de Overwinningsstraat in Sint-Gillis. Daarna ontbrak elk spoor van de man. De Federale politie verspreidde daarop een opsporingsbericht over de man, een bericht dat meer dan duizend keer gedeeld werd. Waar de man precies verbleef, is niet geweten.