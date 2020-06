280 restaurants en cafés mogen groter terras plaatsen in Brussel JCV

05 juni 2020

07u57 0 Brussel Al 280 horecazaken in de Stad Brussel mogen hun terras vergroten bij de heropening van de cafés en restaurants op maandag 8 juni. Dat is goed voor vier vijfde van de aanvragen die al binnen kwamen.

Horeca uitbaters mogen van de stad een groter terras aanvragen om te compenseren voor het plaatsverlies dat ze leiden door de coronamaatregelen. Op dit moment liepen er al 350 aanvragen binnen en die kunnen ook nog in de komende dagen worden ingediend. Ondertussen kregen 280 zaken ook al groen licht. Dat maakt schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (Défi) bekend.

Het aantal kan in de volgende dagen nog stijgen na evaluatie van de overige dossiers. “De aanvragen voor een terrasuitbreiding situeren zich in zowat alle wijken, maar toch voornamelijk in de vijfhoek, aangezien het aantal horecazaken daar sterker aanwezig is”, vertelt Aurore Borrens, woordvoerster van schepen Maingain.

De vijfhoek en de voetgangerszone zal na de heropening van de cafés mogelijk opnieuw een echte ontmoetingsplek worden. Bovendien bestaat de kans dat de stad Brussel hier en daar parkeerplaatsen zal schrappen om meer plaats te geven aan de terrassen van de horeca.