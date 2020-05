250 plaatsen voor Brusselse studenten om te blokken JCV

28 mei 2020

12u48 0 Brussel Studentendesk Brik voorziet ondanks de coronacrisis toch 250 plaatsen voor Brusselse studenten om te blokken tijdens de aankomende examens. Brik zocht daarvoor enkele nieuwe locaties uit.

Zeker nu sommige studenten thuiszitten en ruimtes moeten delen met broers en zussen, is er een hoge nood aan plaatsen om te studeren. Ondanks de coronacrisis slaagde Brik er in om samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie haar aanbod op peil te houden. “Hoewel de coronamaatregelen minder studenten toelaten in een beschikbare studeerplek dan vroeger, zijn we er dankzij een goede samenwerking in Brussel toch in geslaagd 250 plekken ter beschikking te stellen voor studenten die thuis niet in goede omstandigheden kunnen blokken en ook voor kotstudenten die liever in groep studeren”, zegt Sven Gatz (Open VLD), collegelid bevoegd voor Studentenzaken.

Daarvoor werden enkele nieuwe ruimtes gevonden. Die zijn beschikbaar omdat hun dagelijkse activiteiten niet kunnen doorgaan. Thurn & Taxis stelt het Maison de la Poste, dat doorgaans volgeboekt is door evenementen, gratis ter beschikking. Daardoor kunnen er nu 70 studenten rustig studeren. Bel Mundo, het restaurant van Atelier Groot Eiland aan het kanaal in Molenbeek, opent de deuren voor 40 studenten zolang de horeca gesloten moet blijven.

Studenten die online examens moeten afleggen, maar dat thuis niet kunnen doen, kunnen terecht in het Van Orley International Student House. Omdat de kamers van de internationale studenten daar nu leegstaan, palmt Brik deze in zodat studenten er hun examens kunnen afleggen.