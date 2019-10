250 Ecuadoranen protesteren in Brussel tegen regering-Moreno: “Zijn misdaden moeten stoppen” SVM

Zo'n 250 Ecuadoranen hebben vanmiddag een betoging gehouden op het Europaplein in Brussel, vlak bij het Centraal Station. Ze eisen dat er een einde zou komen aan het geweld waarmee de politie in het Latijns-Amerikaanse land de voorbije dagen heeft opgetreden tegen de volksprotesten. Daarnaast willen ze dat de huidige president Lenin Moreno zou aftreden.

In Ecuador zijn al elf dagen protesten en betogingen aan de gang. Die zijn begonnen nadat de regering van president Moreno een aantal economische en fiscale hervormingen doorvoerde, in het kader van een akkoord tussen de regering en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Zonder die hervormingen kon Ecuador geen aanspraak maken op een lening van het IMF.

De maatregelen hebben heel wat kwaad bloed gezet omdat ze vooral de armste lagen van de bevolking dreigen te treffen. De betogers in Ecuador en in Brussel eisen dat het hervormingspakket ingetrokken wordt, dat er een einde komt aan de repressie van het volksprotest en dat president Moreno aftreedt.

"Er moet een einde komen aan zijn misdaden", klinkt het bij de betogers in Brussel. "Overleg is niet mogelijk, er zijn doden gevallen bij de protesten, er zijn meer dan tachtig mensen verdwenen,... Op die manier kunnen we niet onderhandelen. We zullen niet wijken voor deze regering gevallen is. Dit is een corrupte regering, een regering die steelt. Dat is gebleken nu aan het licht gekomen is dat geld dat voor de Ecuadoranen had moeten dienen op off-shore-rekeningen in Panama is terechtgekomen.”