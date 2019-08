250 betogers klagen toestand in Kasjmir aan JCV

15 augustus 2019

15u59

Bron: Belga 0 Brussel Naar schatting 250 personen hebben donderdagochtend betoogd voor de Indiase ambassade aan de Vleurgatsesteenweg in Elsene. Ze protesteerden tegen de Indiase overheid, die de relatieve onafhankelijkheid van de regio onlangs inperkte.

Op de feestdag voor de onafhankelijkheid van India, riepen de manifestanten op tot een vrijgemaakt Kasjmir. De manifestanten droegen spandoeken en borden met slogans als “We want peace. We want freedom”. Een van de komende dagen zal ook een petitie overhandigd worden aan de ambassade van India. “Het is vandaag nu al elf dagen dat de inwoners van Kasjmir het moeten stellen zonder geneesmiddelen of voedsel. Ze zijn thuis opgesloten met soldaten voor hun huizen”, klaagde Ali Raza Syed, voorzitter van de Kasjmir Council-EU, de vereniging die het initiatief nam voor de manifestatie. “Er wordt gevreesd voor een bloedbad indien de mensen buitenkomen.”

De manifestanten roepen op tot een internationaal initiatief. “De zaak moet vrijdag besproken worden in de VN-Veiligheidsraad. De toestand is zeer gevaarlijk”, benadrukte Ali Raza Syed. “India is net als Pakistan een atoommogendheid. Een oorlog zal niet enkel de regio maar de hele wereld aanbelangen. De internationale gemeenschap moet tussenkomen”.