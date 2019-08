250 activisten op de eerste Animal Rights March in Brussel SZM

25 augustus 2019

17u48 0 Brussel In Brussel hebben zondag vanaf 14 uur zo’n 250 mensen deelgenomen aan de eerste Animal Rights March in België. De betogers eisen dat er een einde komt aan het dierenleed en dat dieren rechten krijgen. “We willen mensen bewustmaken op het feit dat er elke dag nog dierenleed is”, zegt een van de organisatoren Lucas Temmerman.

Vandaag vond de eerste Animal Rights March in België plaats. Zo’n 250 activisten, in zwart gekleed, verzamelden aan het Europakruispunt aan Brussel-Centraal waarna ze door de straten van Brussel protesteerden en een minuut stilte hebben gehouden aan het Muntplein. Daarna keerden ze terug richting Brussel-Centraal.

Bewustmaken van het dierenleed

Drie geleden vond de eerste Animal Rights March in London, waar zo’n 12.000 activisten aanwezig op waren. Dat was het uitgangspunt van de zes organisatoren om ook in België een Animal Rights March te organiseren. “Dieren zijn evenveel waard als mensen, hun levens zijn evenveel waard als een mensenleven”, zegt betoger Tine De Wilde. “Zij willen niet sterven, zij voelen angst, ze voelen pijn, net als ons.”

Ook voor Lucas Temmerman, een van de zes organisatoren, die zelf vier jaar geleden vegetarisch is geworden en 2 jaar geleden veganistisch moeten mensen meer bewust zijn van wat er op hun bord ligt. “Mensen zouden geen honden of katten opeten”, zegt hij. “We hebben dat van kleins af aan meegekregen om bepaalde dieren wel of niet te eten, maar als je daarbij nadenkt, slaat dat nergens op.” Voor hem is er ook geen magische oplossing waarbij mensen opeens veganistisch worden, maar moet er wel meer worden nagedacht over de overconsumptie en het leed dat ze daarmee aandoen.

“Wereld staat letterlijk in brand”

“We komen vandaag op straat om onze stem te laten horen voor zij die dagelijks stilgezwegen worden, die dagelijks gebruikt, misbruikt, mishandeld en vermoord worden”, zegt actievoerster Tine De Wilde. “Wij willen dat dit stopt. Al die dieren, al die waardevolle, onschuldige levens worden door de egoïstische mens absoluut niet geëerbiedigd. Daartegen zeggen we neen, we staan hier voor en beter leven voor alle dieren, voor een wereld waarin al het leven op aarde gerespecteerd wordt.”

Temmerman ziet wel een positieve evolutie, omdat er meer en meer mensen vegetarisch of veganistisch worden. “In de winkel merk je ook meer diervriendelijke opties, maar we slachten nog zo’n 33.000 varkens en 830.000 kippen per jaar. Als we alle dieren meetellen dan gaan er elk jaar meer dieren dood dan het aantal mensen die in België wonen.” Hun boodschap is vandaag meer dan ooit cruciaal, vinden de betogers: “De wereld staat letterlijk in brand. Kijk maar naar de Noordpool, het Amazonewoud. En dat allemaal omdat de overgrote meerderheid weigert de ogen te openen. Wel onze ogen zijn al open en het is de hoogste tijd dat we ook onze mond openen: de toekomst is vegan.”