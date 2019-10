250.000 euro voor kleuterschool die deel van middeleeuwse stadsmuur op speelplaats kreeg JCV

04 oktober 2019

12u50 0 Brussel Kleuterschool Sint-Joris Cellebroers krijgt van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 250.000 euro om werken uit te voeren aan de schoolgebouwen en speelplaats. Dat is nodig nadat vorig jaar een deel van de middeleeuwse stadsmuur instortte en op de school viel.

Eind 2018 vonden in de kleuterschool aan de Cellebroersstraat in Brussel Stad renovatie- en uitbreidingswerken plaats. Op zondag 19 november stortte een deel van de eerste middeleeuwse omwalling van de Stad Brussel in en kwam terecht op de speelplaats en de terreinen van de school. De muur en de school liggen vlak naast elkaar. Gelukkig waren er op dat moment geen kinderen op de site aanwezig.

Omdat de school de schade door de instorting en de nodige reparaties niet alleen kan dragen, wordt er geld vrijgemaakt. Zo wordt er nog gewerkt aan herstellingen aan de riolering, de waterdichting van de gebouwen en het elektriciteitsnetwerk. Ook de toegang tot het gebouw wordt verzekerd en de speelplaats wordt vernieuwd. Voor al deze werken heeft het VGC-college nu in 250.000 euro extra voorzien, zo laat Brussels minister Sven Gatz (Open VLD).

De brokstukken van de ingestorte muur werd al verwijderd en de zone rondom de instorting werd afgesloten. Daarna werd een grote hoeveelheid stabiliteitszand gestort om de helling te verstevigen. De VGC besteedde al 100.000 euro voor deze werken die de veiligheid op en rond de site waarborgen en het stadspatrimonium beschermen.