23-jarige man omgekomen bij schietpartij in Vorst, twee andere jongeren gewond: “Zeker 17 kogels afgevuurd” Vete tussen rivaliserende drugsfamilies laait op WHW ADN SRB

05 juli 2020

01u56

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 176 Brussel In de omgeving van het Orbanplein in de Brusselse gemeente Vorst heeft zich vannacht een schietpartij afgespeeld. Een 23-jarige man kwam daarbij om het leven. Twee jongeren raakten lichtgewond.



De schietpartij vond rond middernacht plaats aan het Orbanplein, aldus parketwoordvoerder Denis Goeman. Buurtbewoners hoorden plots schoten. Even later was de politie massaal aanwezig. Er zou onder meer gevuurd zijn met een automatisch wapen.

Een 23-jarige man overleed aan zijn verwondingen. Twee andere jongeren -17 en 19 jaar oud- raakten door de schoten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Ze zouden niet in levensgevaar verkeren. Ook zij zouden minderjarig zijn. Enkele buurtbewoners werden wakker van de afgevuurde schoten. “Ik lag te slapen en hoorde verschillende luide knallen. Alsof het vuurwerk was.De slachtoffers heb ik niet zien liggen”, aldus Abdeslam Otris, die vlakbij de dodelijke schietpartij woont. “Ik ben erna naar buiten gegaan en zag een persoon liggen. Hij was meteen dood.” Zijn dochtertjes werden ook wakker van de knallen. “Eerst dachten we dat het een auto of huis was dat vuur had gevat. We hadden enorm veel schrik. We zijn getraumatiseerd door wat er gebeurd is”, getuigen ze. Buurtbewoners bevestigen dat er op het plein drugs verkocht wordt. “Hier is gewoon geen veiligheid. Drugs tieren hier welig”, aldus een buurtbewoner.



Volgens bronnen dichtbij het onderzoek gaat het om een afrekening tussen twee drugsfamilies. De familie die de drugshandel in handen heeft voelde zich bedreigd door een opkomende rivaliserende familie De territoriumtwist zou al enige tijd woeden en escaleerde afgelopen nacht volledig. De overleden jongeman zou vanuit een wagen achtervolgd en beschoten zijn met een oorlogswapen. Hij kreeg een kogel in het hoofd en was op slag dood. Twee anderen raakten lichtgewond en liggen in het ziekenhuis. In totaal zouden er 17 kogels afgevuurd zijn. Het parket van Brussel heeft een onderzoek geopend. “In deze fase van het onderzoek is nog geen verdachte aangehouden. Een mogelijke piste zou inderdaad kunnen wijzen op een afrekening binnen het drugsmilieu”, aldus Denis Goeman van het Brusselse parket.