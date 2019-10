23 jaar na witte mars verzamelen 400 mensen voor zwarte mars door Brussel: “Dit is nog maar het begin” JCV

20 oktober 2019

15u23

Bron: Belga, eigen berichtgeving 74 Brussel Zondagnamiddag trokken ongeveer 400 mensen met een zwarte mars door Brussel tegen de voorwaardelijke vrijlating van kinderontvoerders als Michel Lelièvre of Marc Dutroux. De mars komt er exact 23 jaar na de witte mars die honderdduizenden mensen in de hoofdstad op de been bracht. De organisatoren beloven dat er later nog meer acties zullen volgen.

Michel Lelièvre, de handlanger van Marc Dutroux bij de ontvoeringen van An, Eefje, Sabine en Laetitia, kreeg eind september te horen dat hij na 23 jaar in de gevangenis vrij kan komen onder voorwaarden. De laatste twee jaar van zijn straf mag hij dus buiten de gevangenis uitzitten.

De zwarte mars van zondag was volgens de organisatie een antwoord op die maatregel. Zij vrezen immers dat ook Marc Dutroux op vrije voeten kan komen. Dutroux verscheen donderdag voor de strafuitvoeringsrechtbank in de gevangenis van Nijvel, een nieuwe stap in zijn poging om vervroegd vrij te komen. Zijn advocaten vroegen daar een nieuwe psychiatrische expertise om de huidige mentale toestand en de kans op recidive van Dutroux te beoordelen. Eerder lieten Dutroux’ advocaten al weten dat ze mikken op een vrijlating onder voorwaarden in 2021.

“Dit is nog maar het begin”

Organisator Daniel Bauweraerts wil voorkomen dat het zover komt. “Wij zijn niet akkoord met de vraag van Dutroux”, zegt hij. “Dat soort mensen mag niet meer op straat rondlopen, voor de veiligheid van onze kinderen. Als je ziet dat de ouders van de slachtoffers niet eens gehooid worden bij die procedure? Dat is toch met de mensen lachen? Zij zouden toch ook een stem mogen krijgen?”

Bauweraerts wil zich in ieder geval niet laten ontmoedigen door de bescheiden opkomst van zondag. “Dit is nog maar het begin”, zegt hij. “Mijn vrouw en ik zijn ook maar met ons twee begonnen met een groepje op Facebook. De steun van de mensen die hier vandaag waren geeft veel energie. We gaan dan ook zeker nog andere acties opzetten. Hier moeten we tegen op straat komen.”

De deelnemers vertrokken rond 14.00 uur nabij het Noordstation. Ze trokken vandaar naar het Centraal Station, waar er toespraken werden gehouden en de betogers knuffels achterlieten tegen de muur van het station. Ook de vader van de vermoorde Stacy Lemmens nam er even het woord. “Het is ondenkbaar dat Dutroux vrij zou komen”, zei vader Thierry Lemmens. “Hij zal herbeginnen en zich opnieuw aan kinderen vergrijpen.”

Op 20 oktober 1996 trokken zowat 300.000 mensen door de straten van Brussel, in de nasleep van de affaire-Dutroux. Ze eisten onder meer een betere werking van politie en gerecht. Het was een van de grootste betogingen uit de Belgische naoorlogse geschiedenis