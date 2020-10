22 jaar opsluiting voor Roemeen die partner wurgde Wouter Hertogs

13 oktober 2020

22u27 0 Brussel Het Brusselse hof van assisen heeft Gheorghita-Iulian Zaharia veroordeeld tot 22 jaar opsluiting. De 34-jarige man werd maandag al schuldig verklaard aan doodslag op zijn levenspartner Ulfet Akgül, in januari 2018 in Schaarbeek.

De 43-jarige vrouw werd op 10 januari 2018 levenloos aangetroffen in haar appartement aan de Diamantlaan in Schaarbeek. Ze lag in bed, onder een dekbed, met haar hoofd in een plastic zak strak om de nek, met voeten en handen vastgebonden. Volgens de wetsdokter was ze 48 uur eerder aan verstikking door wurging overleden. De bouwvakker bekende dat hij Ulfet Akgül in de nacht van 8 op 9 januari 2018 had gewurgd na een ruzie waarbij de vrouw hem fysiek had aangevallen. De enscenering met de plastic zak na haar dood omschreef hij als een irrationele handeling. Akgül, die als secretaresse voor een ziekenhuis werkte, was in de periode van de feiten arbeidsongeschikt als gevolg van een burn-out. Ze kreeg psychiatrische zorg voor een zware depressie. Buren hoorden haar de avond van 8 januari tegen een man schreeuwen dat hij haar huis moest verlaten, terwijl de man haar vroeg om te kalmeren.