21(!) mensen zitten uur lang vast in lift aan Poelaertplein mvdb

16 oktober 2019

15u03

Bron: Bruzz 0 Brussel 21 mensen hebben woensdagochtend een uur lang vastgezeten in een lift aan het Poelaertplein in Brussel, zo meldt Bruzz. De brandweer en de technische ploeg van de MIVB moesten ter plaatse komen om de groep te bevrijden.

Sinds het incident zijn de twee liften tussen het Poelaertplein en volksbuurt de Marollen buiten dienst. Mankementen met de twee liften lijken wel schering en inslag. Nog maar drie dagen geleden, op zondag, moesten de technische diensten van de MIVB uitrukken om toen dertien inzittenden uit een van de twee liften te ontzetten.

De horeca in de Marollen is erg afhankelijk van de liften. Advocaten en rechters van het nabijgelegen justitiepaleis gaan geregeld een hapje eten in de Marollen, maar blijven weg als de liften defect zijn.

MIVB-woordvoerster An Van hamme stelt tegenover de nieuwssite dat de liften een maximaal laadvermogen van 1.100 kg hebben. “Met 21 inzittenden is de kans reëel dat je vast komt te zitten”, aldus Van hamme aan Bruzz.