21 juli volledig in teken van 75 jaar Bevrijding JCV

17 juli 2019

18u20 0 Brussel De Nationale Feestdag besteedt dit jaar extra aandacht aan de 75ste verjaardag van de bevrijding van ons land in 1944. Voertuigen die er toen ook bij waren zullen meerijden tijdens het traditionele defilé. Verder is er zaterdag bal populaire op het Vossenplein en vuurwerk om zondag alles af te sluiten.

Het hele jaar wordt de bevrijding herdacht. Zo zal er in september en kolonne historische voertuigen door Brussel en Vilvoorde naar Antwerpen trekken. Wie daarvan al een voorsmaakje wil, kan gaan kijken naar de parade op 21 juli, waaraan al een 20-tal van die voertuigen zal deelnemen. Zaterdag kan het grote publiek de voertuigen al gaan bekijken op de esplanade voor het Legermuseum in het Jubelpark.

De kolonne wordt klaargemaakt en onderhouden door de mensen van het Vehicle Restoration Center (VRC) in Bastogne en dat is geen klein bier. “Je hebt hier toch te maken mety materiaal dat al 75 jaar meegaat”, zegt adjudant Francis Pieters van het VRC. “We zijn al een jaar bezig met de voorbereiding op dit evenement. We moesten ervoor zorgen dat we alles in goede staat kregen en de juiste stukken vonden voor onze voertuigen. Je mag niet vergeten dat de betrouwbaarheid van tanks en wagens vroeger helemaal anders was dan nu. 20 kilometer afleggen is dan ook al een hele uitdaging.”

Bal National

De nationale feestdag start al op zaterdagavond 20 juli. Er is vanaf 19.30 uur het Bal national op het Vossenplein in de Marollen met onder meer Belle Perez, De Lange Jojo en Les Snuls-DJ Set. De volgende dag is er naast het defilé ook het traditionele Te Deum in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in aanwezigheid van de koning en de koningin. In het Warandepark wordt er de hele dag feest gevierd, met veel animatie en folklore. Je kan ook het parlement en talrijke andere instellingen bezoeken. Tussen het Poelaertplein en het Koningsplein en op de Kunstberg stellen de politie en het leger hun werking en materiaal voor. Zowel de politie als Defensie zetten sterk in op het vinden van nieuwe rekruiten. Zeker voor Defensie is dat van belang want zijn moeten in 2019 op zoek naar 2.500 nieuwe mensen. Het traditionele vuurwerk op het Paleizenplein sluit zondag om 23 uur alle festiviteiten af.

Het hele programma staat op de website www.2107.be.