21-jarige man betrapt met 41 cocaïnebolletjes en 4.720 euro cash geld SHVM

11 mei 2020

16u14 0 Brussel De lokale politie van de zone Brussel Hoofdstad Elsene heeft afgelopen zaterdag een bestuurder kunnen betrappen die in het bezit was van 41 cocaïnebolletjes. In totaal trof de politie bovendien zo’n 4.720 euro aan tijdens een controle van zijn wagen en een huiszoeking. De 21-jarige man zou reeds gekend zijn bij de politiediensten.

Een patrouille van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene besliste zaterdagnamiddag een bestuurder van een Opel Corsa in de Emile de Becolaan in Elsene te onderwerpen aan een controle. De bestuurder probeerde daarbij een blikken snoepdoos te verbergen die gevuld was met cocaïnebolletjes.

Daarop besliste de politie om over te gaan tot een huiszoeking in het bijzijn van drugshonden. Ter plaatse trof de politie een som van 4.550 euro aan, waarvan de jongeman 1.500 euro verstopt had in een jaszak, 3.000 euro in een lege gsm-doos en 50 euro in een ander doosje. Daarnaast konden nog 24 cocaïnebolletjes teruggevonden worden in een reiskoffer.

In totaal werd 4.720 euro aangetroffen tijdens de huiszoeking en de controle van zijn wagen. Ook nam de politie nog twee gsm’s in beslag.

Geen onbekende

Bovendien ontving de man een proces-verbaal voor het maken van een niet-essentiële verplaatsing, iets waar hij al eerder op betrapt werd. De man zou bij de politiediensten al gekend zijn voor dossiers in verband met drugsverkoop en drugsbezit. De 21-jarige man werd ter beschikking gesteld van het parket van Brussel.