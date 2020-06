2019 was nieuw recordjaar voor MIVB JCV

02 juni 2020

13u23 0 Brussel De MIVB vervoerde in 2019 4 procent meer reizigers dan het jaar ervoor. Dat betekent een nieuw record voor het Brusselse openbaar vervoer. Voor 2020 zullen de ambities moeten worden bijgesteld door de coronacrisis.

Met 433,5 miljoen ritten in 2019, tegenover 417,6 miljoen in 2018, zet de stijging van het aantal reizigers bij de MIVB zich door. Die lijn loopt al sinds 2009 omhoog, het aantal ritten op het net steeg sindsdien met de helft.

2020 belooft alvast een minder jaar te worden voor het openbaar vervoer. Uit onderzoek bleek al dat het openbaar vervoer de grote verliezer was in het aandeel van de verplaatsingen tijdens de coronacrisis. Toch blijft de MIVB vol vertrouwen in de toekomst en worden de investeringen niet teruggeschroefd. Zo wordt er volop gewerkt aan de uitbreiding van de metro en de verlenging van tramlijn 9. “2019 was duidelijk een recordjaar voor de MIVB. Uiteraard verplicht de huidige, ongeziene crisis die we momenteel ondergaan ons de ambities voor 2020 bij te stellen”, zegt MIVB-baas Brieuc de Meeûs. “Toch hebben we vertrouwen in de komende jaren. De crisis toonde de essentiële rol aan van het openbaar vervoer.”

De MIVB werkt ook druk verder aan de ontwikkeling van haar MaaS-app (Mobility as a Service). Die moet de gegevens van verschillende vervoerswijzen combineren, zoals openbaar vervoer, fietsdelen, steps en taxi’s. Op basis van al die data zal de app dan een oplossing op maat voorstellen voor een bepaalde reisweg. De app zal normaal gezien eind volgend jaar voor het grote publiek beschikbaar zijn.