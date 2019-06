2000 personeelsleden schuiven aan tafel voor VUB BBQ SZM

07 juni 2019

17u55 0 Brussel Naar jaarlijkse traditie organiseerde de Vrije Universiteit Brussel vandaag een grote barbecue. 2.000 personeelsleden schoven samen aan tafel met rector Caroline Pauwels om er te klinken op het voorbije jaar en er meteen ook de start van de zomer te vieren.

De jaarlijkse barbecue van de VUB is er vooral om het jaar af te sluiten met alle personeelsleden, die doorheen het jaar elkaar nauwelijks kruisen. Dit is dus het perfecte moment om de labojassen in te wisselen voor barbecue schorten. De 2.000 personeelsleden over 42 diensten hadden 68 barbecues nodig om iedereen zijn maag te vullen.

Wat er overbleef van de barbecue werd geschonken aan Poverello.