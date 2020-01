200-tal mensen betogen aan Amerikaanse ambassade in Brussel SHVM

05 januari 2020

17u21

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 0 Brussel Aan de Amerikaanse ambassade in Brussel hebben zondag zowat 200 mensen een betoging gehouden om te protesteren tegen de eliminatie door de Verenigde Staten van de Iraanse generaal Qassem Soleimani.

De 62-jarige leider van de Iraanse Quds-brigade werd in de nacht van donderdag op vrijdag gedood nabij het Iraakse Bagdad door een Amerikaanse droneaanval. De betogers vrezen dat zijn dood de oorlogsdreiging in het Midden-Oosten enkel doet toenemen. “We willen als vredesbeweging heel duidelijk afstand nemen van de oorlogspolitiek die de VS voert”, zegt Ludo De Brabander van Vrede vzw. “Die is voor ons een politiek van de wetten van de jungle, getuigt van een enorme arrogantie, en is illegaal en onverantwoord. Wat je ook mag denken over de persoon van generaal Soleimani, het is illegaal om mensen zomaar te executeren. Daarnaast is het illegaal om dat soort oorlogsacties te voeren in een soeverein land, tegen de wil van de regering van dat land in.”

“Bovenal is het een zeer gevaarlijke politiek”, gaat De Brabander verder. “Trump beweert dat hij aanslagen wilde voorkomen maar het resultaat is net het omgekeerde. Dit gaat veel gewelddadige gevolgen hebben, zowel in Irak als in Iran zal dit voor extra menselijk lijden zorgen. Europa en België moeten veel duidelijker afstand nemen en deze actie veroordelen. Het is verbijsterend hoe de Europese Unie in het Midden-Oosten aan de kant blijft staan.”

Ook Alexis Deswaef, vice-president van de International Federation for Human Rights (FIDH) toont zich ongerust. “Deze eenzijdige actie van de VS heeft potentieel heel zware gevolgen”, klinkt het. “Bovendien wordt het internationaal recht hier volledig met de voeten getreden. De NAVO-lidstaten zijn niet verwittigd, er is geen enkel overleg geweest binnen de VN-Veiligheidsraad. Als mensenrechtenfederatie zijn we ook heel ongerust over de potentiële gevolgen die dit kan hebben voor de burgerbevolking.”