200 marktkramers betogen tegen beperkingen JCV

15 juni 2020

Tussen de 150 en de 200 marktkramers hebben maandagavond in het Noorden van Brussel betoogd tegen de beperkingen in hun vak. Door de actie was er op de route heel wat verkeershinder.



De marktkramers bliezen verzamelen op Parking C van de Heizel en trokken van daar via de Houba de Strooperlaan en de Emile Bockstael naar de Ninoofsesteenweg. De betogers kwamen uit alle delen van het land. Momenteel mogen er maximum 50 kramen op een markt staan en zijn er strenge regels rond de doorstroming van mensen. De marktkramers vinden die onrechtvaardig in vergelijking met de gewone winkels.