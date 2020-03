20 km door Brussel wordt uitgesteld JCV

27 maart 2020

13u20

Bron: Belga 0 Brussel De 41ste editie van de 20 km door Brussel wordt uitgesteld naar een latere datum. Dat maakt de organisatie bekend. De loopwedstrijd zou normaal plaatsvinden op zondag 31 mei, maar door de uitbraak van COVID-19 wordt er nu naar een latere datum gezocht. Die zal hoogstwaarschijnlijk in het najaar liggen.

De 20 km door Brussel staat elk jaar garant voor 40.000 deelnemers en meer dan 137 nationaliteiten. Dat is een mensenmassa die tijdens de coronacrisis moeilijk te verantwoorden valt.

Daarom hebben de organisatoren besloten om de loopwedstrijd uit te stellen en op zoek te gaan naar een nieuwe datum. “Die zal hoogstwaarschijnlijk in het najaar liggen, maar we zijn nog volop aan het overleggen met de overheden”, meldt woordvoerster Carine Verstraeten.

De organisatie van de 20 km door Brussel vergt heel wat logistieke planning, want de straten in de hoofdstad worden voor enkele uren afgesloten. Het Jubelpark, waar de start en finish is, moet ook volledig ter beschikking staan. De inschrijvingen voor de 41ste editie waren nog niet geopend.