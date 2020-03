2 patiënten zonder relevante reisgeschiedenis testen positief op coronavirus in UZ Brussel JCV

07 maart 2020

09u12 2 Brussel In het Universitair Ziekenhuis Brussel zijn twee nieuwe gevallen van corona vastgesteld. Dat laat het ziekenhuis zelf weten. Volgens het UZ gaat het om patiënten die niet op reis geweest zijn naar een risicogebied.

Het UZ Brussel voerde de tests uit voorzorg uit wegens de gezondheidssituatie van die patiënten. “Om de resultaten sneller te bekomen, werden die testen door het UZ Brussel uitgevoerd”, zo laat het ziekenhuis weten. “Het gaat om patiënten die waren opgenomen in het ziekenhuis, zonder relevante reisgeschiedenis, en die volgens de uitbreiding van screeningscriteria van 5 maart voor het coronavirus in aanmerking kwamen voor een test.”

De twee werden onmiddellijk in quarantaine geplaatst in een onderdrukkamer. “Ze blijven opgenomen in het UZ Brussel omdat zij ook andere zorg nodig hebben”, klinkt het. “Zorgverleners en medewerkers die met deze patiënten nauw contact hadden, werden gevraagd om tot nader order niet te komen werken. De bevoegde overheid werd ingelicht en zorgt voor de verdere opvolging.”

Over de identiteit van de patiënten is verder niets bekendgemaakt.