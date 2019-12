2 miljoen voor extra fietsinfrastructuur en -materiaal JCV

19 december 2019

15u23

Bron: Belga 0 Brussel Brussels minister van Mobiliteit en Openbaar Vervoer Elke Van den Brandt (Groen) heeft het licht op groen gekregen voor een veertigtal dossiers met een totale waarde van een kleine twee miljoen euro. Het gaat zowel om extra fietspaden, -parkings en -materiaal als om een betere toegankelijkheid.

Het geld moet het mogelijk maken om het fietsbeleid beter vorm te geven en te ondersteunen. “We willen mensen overtuigen om voor alternatieven te kiezen”, licht minister Van den Brandt toe. “Een belangrijk alternatief is de fiets. Daarom moeten we de fietsers in de watten leggen met extra fietsparking, extra veilige fietspaden, met toegankelijkere voet- en fietspaden, en met herstelmateriaal langs de weg. Samen met de Brusselse gemeenten maken we de drempel zo laag mogelijk.”

Iets meer dan een miljoen euro gaat naar de aanleg van extra fietspaden in Molenbeek, Koekelberg, Ukkel, anderlecht, Sint-Agatha-Berchem, Jette, Schaarbeek, Watermaal-Bosvoorde en Sint-Lambrechts-Woluwe. Daarnaast is 565.000 euro voorzien voor het toegankelijker maken van fietspaden en voetpaden, 254.000 euro voor fietsparkings in een dozijn Brusselse gemeenten en 45.000 euro voor fietsmateriaal. Het gaat in dit laatste geval om fietspompen en herstelkits die langs de weg geïnstalleerd worden in Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Vorst, Ganshoren, Sint-Gillis, Ukkel en Watermaal-Bosvoorde.