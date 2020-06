2 jaar cel voor man die joodse politica bedreigde met de dood Wouter Hertogs

22 juni 2020

17u36 0 Brussel Een man die op Facebook doodsbedreigingen heeft geuit aan het adres van politica Viviane Teitelbaum (MR), is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar en een boete van 800 euro. Teitelbaum zetelt in het Brussels parlement en is schepen in Elsene.

De man had op de ochtend van 30 januari 2018 bedreigingen geuit op de Facebookpagina van Teitelbaum. De man fulmineerde over de Israëlieten, die hij als nazi’s omschreef, hij haalde samenzweringstheorieën boven over de aanslag op het Joods Museum, gevolgd door beschuldigingen aan het adres van joden in ons land in het algemeen en aan de diamantsector in het bijzonder. De rechtbank veroordeelde hem voor de doodsbedreigingen maar stelde dat er geen sprake was van antisemitisme. “Deze doodsbedreigingen hadden volgens mij wel een antisemitisch karakter. Dat ze bestraft werden is een overwinning, al had het een nog sterker signaal geweest mocht de rechtbank het antisemitisch karakter erkend hebben”, reageerde Teitelbaum op de uitspraak.