2.500 mensen verzamelen in Brussel tegen extreemrechts Jelle Couder

28 mei 2019

19u06

Bron: Belga 5 Brussel Aan het Luxemburgplein voor het Europees Parlement in Brussel stromen sinds 18 uur mensen toe om er te betogen tegen de opkomst van extreemrechts. Omstreeks 18.45 uur telde de politie 2.500 betogers. De manifestatie komt er twee dagen na de verkiezingen en de grote winst van de extreemrechtse partij Vlaams Belang op initiatief van de Coalitie tegen extreemrechts en fascisme.

De betogers engageren zich om te strijden tegen extreemrechts door massaal samen te komen en een actienetwerk te creëren. Ze willen alle vormen van discriminatie tegengaan, want extreemrechts predikt in de ogen van de linkse bewegingen te vaak openlijk haat tegen minderheidsgroepen en dat mag niet genormaliseerd worden. Op de betoging zijn ook de LGBTQI+-beweging, vrouwenorganisaties en de verdedigers van de rechten van migranten zichtbaar aanwezig.

De manifestanten hebben meerdere spandoeken en borden met slogans waarop onder meer “No to racism”, “Halt aan de ‘extreemrechtsisering’ van de maatschappij”, “Geen mens is illegaal”, “Wanneer ‘democraten’ onze rechten verwoesten, dan plukt extreemrechts vruchten van de wanhoop”, “Vlaams bruin? Neen, dank u! “, of “Kies hoop boven haat” te lezen is.

“We zien dat steeds meer bevolkingsgroepen worden gecriminaliseerd en dat de autoritaire wetten toenemen. Dat gaat gepaard met het banaliseren van racisme en heeft tot doel een samenleving te creëren waarin ongelijkheid centraal staat en de solidariteitsmechanismen steeds meer ontmanteld worden”, klinkt het bij de Coalitie tegen extreemrechts en fascisme