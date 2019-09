2.500 extra graven voor multiconfessionele begraafplaats JCV

12 september 2019

11u45 0 Brussel De multiconfessionele begraafplaats in Evere neemt een perceel op de begraafplaats over van de gemeente Schaarbeek. Zo komt er ruimte open voor 2.500 extra graven, voornamelijk voor moslims.

Momenteel zijn twee percelen van de begraafplaats in Evere voorzien voor de multiconfessionele begraafplaats. Sinds de oprichting in 2002 werden er al 3.000 concessies toegewezen. Door het succes dreigt de begraafplaats vol te raken.

Daarom neemt de begraafplaats in eerste instantie een perceel over van de gemeente Schaarbeek, waarvan de begraafplaats ook in Evere ligt. “Zij zien het aantal begrafenissen stelselmatig dalen nu meer en meer mensen kiezen voor crematie”, zegt Ludo Beckers van de multiconfessionele begraafplaats. “Wij zien daarentegen meer en meer begravingen. Ons publiek bestaat voor 90 procent uit moslims, al worden er ook joden hier begraven.”

Door het stijgende succes dreigt er een capaciteitsprobleem. “Moslims kiezen bijna altijd voor zeer langlopende concessies, tot het maximum van 50 jaar”, zegt Beckers. “Dat betekent dat het lang duurt eer we weer graven kunnen vrijmaken. Met dit extra perceel zal de capaciteit volstaan. Als de begraafplaats dan vol is, kunnen we opnieuw van voor af aan beginnen.”

De begraafplaats investeert ook in een nieuw gebouw. “Nu zitten we nog in een container, maar ik hoop dat de bouw snel begint”, zegt Beckers. “Het is alleen nog wachten op de handtekening van de minister. Daarna kunnen de werken beginnen.”

Het nieuwe gebouw zal een passiefbouw zijn. Er zal ook plaats gemaakt worden voor de rouwenden. Nu moeten die nog buiten verzamelen.