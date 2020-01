2.435 stukken kledij en speelgoed in beslag genomen bij illegale straatverkopers SHVM

13 januari 2020

12u56 0 Brussel De Brusselse lokale politie heeft op zaterdag 4 januari drie mannen gearresteerd die zich bezighielden met de illegale verkoop van kleding en speelgoed. Dat meldt de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Maar liefst 835 kledingstukken, 1.600 stukken speelgoed en 500 batterijen werden in beslag genomen.

De kledij werd aan het OCMW geschonken terwijl het speelgoed vernietigd werd omdat het gevaarlijk was, vooral voor kleine kinderen. De drie straatverkopers waren illegaal actief in de Nieuwstraat en hadden hun spullen daar in het midden van de straat uitgestald.

“Zulke activiteiten zijn niet alleen illegaal, maar ze hinderen ook de mensen die in de winkelstraat wandelen”, klinkt het bij de politie. “De spullen nemen vaak een groot deel van de openbare weg in zodat voetgangers erover moeten stappen. Het is niet de eerste maal dat we hier tegen optreden en we zullen dat in de toekomst ook blijven doen.”